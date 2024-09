Sisma a Castel del Rio. Paura, ma nessun danno

La terra trema nella notte. Una scossa di magnitudo 3.9 all’1.45, con epicentro vicino a Castel del Rio (3 kma sud-est) ha svegliato buona parte dei residenti in Vallata nella notte fra domenica e ieri. "Il terremoto ci ha svegliati tutti – dice il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi –, ma non ci sono stati danni né segnalazioni. Qui in paese praticamente tutti hanno il mio numero, se si fossero registrate criticità mi avrebbero chiamato o scritto ma non ho ricevuto allarmi particolari". Che la terra tremi non è però una novità. Sabato poco prima delle 14 in diversi avevano sentito un’altra scossa (magnitudo 3.2) e molte altre, di intensità minore, sono state registrate dagli strumenti: "Sono fenomeni che di tanto in tanto capitano in Appennino e la gente è relativamente abituata – prosegue Baldazzi –, la sequenza in atto nell’Appennino ha una dinamica tipica, si ripete ogni 3-4 anni. Negli ultimi vent’anni ci sono stati una decina di episodi di scosse simili a questa". Il Comune della Vallata però non sottovaluta questi episodi, tutt’altro: "L’attenzione sul fenomeno è, come sempre, massima – assicura Baldazzi – e siamo in contatto costante con le istituzioni regionali di protezione civile, comando vigili del fuoco e forze dell’ordine pronti a segnalare qualsiasi anomalia rilevata". Fra i Comuni interessati dalle scosse c’è anche Borgo Tossignano, dove è stato collocato l’epicentro di due sismi di lieve entità registrati nella notte: "Al di là della paura e del fatto che stiamo monitorando tutti i sistemi di informazione a disposizione – ha detto il primo cittadino Mauro Ghini –, non abbiamo registrato particolari problemi, mi sono sentito anche con il sindaco di Castel del Rio".

La scossa ha svegliato anche la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli: "Credo abbia svegliato tutti – racconta –, è stata percepita nettamente ma non abbiamo subito danni, non abbiamo notizie di danni o altro".

Il terremoto di ieri è stato avvertito anche a Imola, in particolare in Pedagna. Così lo descrive una residente della città, su Facebook: "Imola quarto piano, sentita bene ha dato una botta poi ha oscillato per qualche secondo e ciao sonno….". Un’altra utente racconta la sua esperienza: "Sentita benissimo a Imola, zona Pedagna ore 1.45 mi sono svegliata e ho acceso la luce, ma il lampadario era fermo e ho pensato di aver sognato...".

p.c.