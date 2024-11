Sollima e Short Trio Stories. Archi al centro a teatro

Domani sera alle 21, per il terzo appuntamento di ERF#StignaniMusica, sul palco del teatro comunale Ebe Stignani di Imola arriva ‘Short Trio Stories’ un concerto travolgente che vedrà sul palco l’eclettico violoncellista di fama internazionale Giovanni Sollima insieme a due giovanissime musiciste, Clarissa Bevilacqua (2001) violinista dal talento straordinario, nota per la sua tecnica impeccabile e la sua profondità interpretativa, e Carlotta Maestrini (2005), pianista, tra le promesse più luminose della scena musicale italiana, con un programma particolarissimo fatto di accostamenti fortemente contrastanti che al classico Rachmaninov affianca il rock dei Led Zeppelin, all’heavy metal dei Metallica e dei System of a Down le composizioni dello stesso Sollima e che include anche gli islandesi Sigur Ros e quel genio del jazz che fu Chick Corea.

Un programma caratterizzato da ‘grande musica’, al di la dei generi e delle epoche: perché è grande musica Kashmir dei Led Zeppelin, un brano iconico di una band che ha certamente caratterizzato uno dei periodi più creativi della musica degli anni settanta, insieme alle grandi band inglesi come Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, The Who e via dicendo, è grande musica tutta la musica di Chick Corea, che in questo caso si dedica all’infanzia con i suoi Children’s Song, da cui è tratto ‘Addendum’, è grande musica quella dei Metallica e dei Soad, rivoluzionari sperimentatori degli anni ’80, è grande musica quella dei Sigur Ros, altrettanto rivoluzionari e sperimentatori degli anni Duemila.

Sollima è un violoncellista di fama internazionale ed è il compositore italiano più eseguito nel mondo. Celebre per il suo talento fuori dagli schemi e la capacità di unire tradizione e innovazione, ha collaborato con artisti leggendari come Yo-Yo Ma, Patti Smith, Yuri Bashmet, Riccardo Muti, Stefano Bollani, oltre a suonare con alcune delle orchestre più prestigiose al mondo, tra cui la Chicago Symphony e la Royal Concertgebouw e la Berlin Konzerthausorchester. Oltre a essere un artista visionario, è anche un docente all’Accademia di Santa Cecilia e fondatore dei 100 Cellos, un progetto che mescola musica, passione e inclusione.

Bevilacqua, è una violinista di fama internazionale, capace di incantare il pubblico grazie alla sua spiccata musicalità, contagiosa ed ispiratrice, e all’abilità tecnica sorprendente. Maestrini, pianista nata nel 2005 a Palermo, si è affermata come una giovane promessa del panorama musicale italiano e internazionale. Allieva di Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole, ha vinto numerosi premi e debuttando a soli 9 anni con il Concerto in Re Maggiore di Haydn a Lecce.

Ingresso: I settore (platea e palchi centrali) 20 euro; II settore (palchi laterali) 16; loggione 12. Info e biglietti su Vivaticket.