Sportello ascolto, riparte l’attività. Tutti gli orari

Nella vallata del Santerno è ripartita l’attività dello Sportello di Ascolto gratuito per gli alunni delle scuole del territorio, le loro famiglie e i docenti. Un servizio di consulenza educativa e psicologica, finalizzato al sostegno, al supporto e all’orientamento, realizzato dalle amministrazioni comunali in collaborazione con Asp del Circondario Imolese e Ciss/t. Un’opportunità in più, gestita dalla dottoressa Raffaela Grignani, per promuovere le risorse dei singoli e delle famiglie con l’obiettivo di far emergere le competenze tese a favorire il benessere scolastico. Ma anche a superare le eventuali difficoltà che possono sorgere nel rapporto tra genitori e figli durante il percorso evolutivo. Appuntamenti nei quattro municipi della collina: il primo martedì di ogni mese, dalle 9 alle 11, alla Casa delle Associazioni di Casalfiumanese mentre il terzo a Borgo Tossignano nella stessa fascia oraria al piano terra del civico 6 di viale Trieste con accesso esterno dal municipio. Il secondo giovedì di ogni mese, dalle 14.30 alle 16.30, porte aperte a Fontanelice nell’ex sede del nido di Piazza Roma mentre il quarto a Palazzo Alidosi di Castel del Rio nella medesima finestra di orario pomeridiano. Vincolante, però, la prenotazione preventiva al numero 335.6111633 oppure mezzo posta elettronica all’indirizzo sportelloascolto@comune.casalfiumanese.bo.it