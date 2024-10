Tanti presenti all’escursione fra i calanchi

Domenica scorsa il territorio di Castel San Pietro Terme è stato il teatro della ‘Camminata ai calanchi di Moiano’: all’iniziativa hanno partecipato 35 escursionisti che hanno affrontato un percorso sterrato di media difficoltà. Il gruppo, partito dal Centro Sociale di Molino Nuovo, è stato accompagnato dalla guida Miriam che ha condotto i partecipanti ad ammirare il suggestivo e selvaggio paesaggio dei calanchi. Al termine della passeggiata, i partecipanti hanno fatto ritorno al punto di partenza dove c’era un buffet rustico con prodotti del territorio ad attenderli. L’escursione rientra nella rassegna ‘Be In Wonderland’ che prevede una serie di appuntamenti per riscoprire le tradizioni, la storia, la cultura e le produzioni tipiche proseguendo ‘a passo lento’, in piena armonia coi ritmi della natura. L’iniziativa è promossa dal Nuovo Circondario Imolese e finanziata dal Programma Turistico di Promozione.