Teatro Stignani: su il sipario. Sul palco 111 cantanti lirici

L’opera sarà protagonista al teatro comunale Ebe Stignani. In occasione della IV edizione concorso per cantanti lirici Stignani Competition, da martedì 1 ottobre a sabato 5, ecco che nel teatro risuoneranno voci e celebri melodie dell’opera. Presenti 111 cantanti provenienti da 31 diverse nazionalità, dal nord Europa fino a toccare il Sudafrica. "Questa è un’occasione per dare una opportunità a chi sta finendo il percorso di studi di cantanti d’opera e vuole potersi esibire davanti a una giuria internazionale e farsi conoscere". Ha dichiarato in merito l’assessore alla Cultura del Comune di Imola Giacomo Gambi, che non ha mancato di ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per il sostegno al concorso. L’iniziativa, nata nel 2018 dalle menti di Elvira Hasanagic e Francesco Frudua e a cadenza biennale, si è concretizzata attraverso la collaborazione tra la Città di Imola e l’associazione Internationaler Musikiverein Ebe Stignani di Monaco di Baviera.

Dopo una selezione di 25 semifinalisti tra i partecipanti, la finale del concorso avverrà sabato 5 ottobre, alle ore 20.30, con l’esibizione di 8 finalisti accompagnati dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, con una serata al pubblico a ingresso libero al teatro, che avrà la possibilità di scegliere il proprio concorrente preferito con il Premio del Pubblico. Per il vincitore, un premio in denaro di 3.000 euro e la possibilità di esibirsi a diversi concerti in Europa. Al secondo e terzo classificato, rispettivamente premi da 2.000 e 1.000 euro. Sempre a ingresso gratuito, è previsto un galà lirico previsto per venerdì 4 ottobre, alle ore 21, che cade in occasione dei 50 anni di riapertura del Teatro Stignani. Il mezzosoprano di fama internazionale Veronica Simeoni (presidente di giuria) e il soprano Elvira Hasanagic, accompagnate al pianoforte da Elisa Montipò si esibiranno infatti sul palco dello Stignani, presentate dalla giornalista ed esperta Ilaria Notari.

"E’ un onore avere la Simeoni come presidente di giuria, considerando anche che è un mezzosoprano come lo era la cantante Ebe Stignani" ha dichiarato Luca Rebeggiani. Il concorso torna con entusiasmo dopo aver accolto consensi da parte del pubblico. "Anche i partecipanti delle passate edizioni hanno mostrato interesse a ritornare in gara - ha raccontato Francesco Frudua – perché si sono trovati molto bene sia per la struttura della gara sia a Imola".

Francesca Pradelli