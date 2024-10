Torna il festival Bubano Blues. Rock e gastronomia, la festa è qui

Un’altra stagione di grande musica con il cartellone 2024-2025 del festival Bubano Blues.

Una carrellata di eventi, ormai diventati un autentico punto fermo della programmazione musicale in area circondariale grazie all’impegno dell’associazione BubanoInsieme, per apprezzare il raffinato genere attraverso concerti di alta qualità con artisti affermati.

Una manifestazione cresciuta anno dopo anno che, a colpi di sold out, ha raccolto ampi consensi e chiamato a raccolta appassionati da ogni angolo della regione. La nuova stagione comincerà il 1°novembre, sempre dalla sala civica di Bubano, con l’Anteprima Festival e il ritorno sul palco di Bubano della coppia formata dalla cantante americana JJ Thames e Luca Giordano (nella foto). Il tutto impreziosito da l’apporto di una band di respiro internazionale. Dal 19 novembre, invece, prenderà il via la regolare programmazione articolata su otto serate sempre in agenda di martedì a cadenza quindicinale.

Primo atto affidato ai Sacromud, suite musicale a tutto tondo, per poi virare il 3 dicembre verso il repertorio di hits popular blues & soul del sodalizio fiorentino Tennessee Rose Blues Band nato nel 2019 dall’incontro di importanti musicisti. Il 2025 del Bubano Blues si aprirà il 14 gennaio con la Mike Sponza Band, esponente di punta della specialità con un posto tra i nomi più apprezzati del genere, mentre il 28 sarà la volta dei The Twisters insieme ad Alice Violato per toccare sonorità funky e soul.

L’11 febbraio riflettori puntati sugli Holebones, collettivo milanese tra le migliori rock blues band della penisola, prima delle certezze a sei corde del chitarrista Emanuele J. Sintoni atteso il 25 alla sala civica della frazione mordanese. Mese di marzo a doppia mandata: l’11 ospiti Doryan Lee & Southland, gruppo ligure di nuova formazione, poi il gran finale del 25 con i romagnoli Silver Fox pronti a far immergere il pubblico in un viaggio esperienziale nel magico mondo del rock ‘n’roll.

Formula che vince non si cambia per abbinare il piacere della buona musica dal vivo all’ottima gastronomia della Cena Blues. Il modo migliore per iniziare il conto alla rovescia che precede ogni spettacolo con menù fisso e posto a tavola alle 19.30 (prenotazione ai numeri 331.338.2041 -333.498.9269).