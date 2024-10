Torna ‘Invito alla lettura’ per un mese dedicato ai libri

Casalfiumanese continua a strizzare l’occhio alla lettura e mette in calendario un mese di novembre d’autore. Dopo il successo delle iniziative dell’edizione numero 40 di ‘Invito alla lettura’ organizzate dal municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli, con tanto di realizzazione di un filmato sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola con protagonisti piccoli lettori, famiglie, personale bibliotecario e ex sindaci, è tutto pronto per dare il via alla rassegna letteraria ‘Storie sotto casa’. Un ciclo di quattro appuntamenti aperti alla cittadinanza, inseriti in un format che si rinnova ormai da qualche tempo, che ruotano attorno alla possibilità di approfondire e arricchire il proprio bagaglio culturale con gli stimoli alimentati dal piacere di leggere. Incontri mirati soprattutto alle nuove generazioni in ottica di creare parentesi aggregative, di condivisione, di incontro e di socialità.

Ma c’è anche la volontà di promuovere la florida vena autoriale degli scrittori della zona, o di firme che hanno contestualizzato le proprie opere nel territorio, a testimonianza del nutrito filone compositivo locale. Partenza il 4 novembre, alle 20 presso la sala civica di San Martino in Pedriolo in via Longo, insieme a Sara Fabbricatore (nella foto) e al suo libro dal titolo ‘Storie di palazzo’ (Ed. Publi&Stampa). L’11, invece, toccherà a Sabrina Grementieri presentare il volume ‘Il sole di sera’ (Love Edizioni) nella cornice della biblioteca del capoluogo di Villa Manusardi. Ancora un saggio d’autore il 18, nella sala civica di Sassoleone di via Martiri della Rappresaglia, in compagnia di Fabrizio Romagnoli e del suo romanzo ‘Delta’ (Ed. Temposospeso). Epilogo ancora a Casalfiumanese, il 25 del prossimo mese con l’ultima fatica editoriale di Sara Fabbricatore intitolata ‘A casa di Anna’ (Ed. Publi&Stampa). Tutte le informazioni ed i dettagli della rassegna sono disponibili in biblioteca (0542.668035 – biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it).