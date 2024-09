Tragico incidente in moto. Domani a Sesto Imolese l’addio a Luca Calderoni

Si terranno domani mattina i funerali di Luca Calderoni, il ragazzo di soli 16 anni morto martedì sera in un tragico incidente in moto in via Correcchio. Il corteo partirà alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Imola, con arrivo alle scuole di Sesto imolese alle 9.20 circa. Da qui si formerà il corteo funebre diretto alla chiesa parrocchiale della frazione dove si svolgerà il rito funebre religioso. Luca sarà poi tumulato nel cimitero di Villa San Martino.

Luca Calderoni avrebbe compiuto 17 anni fra poco, a novembre. Abitava a Osteriola e frequentava il professionale dell’istituto Alberghetti dove si recava in sella alla moto. Aveva appena ripreso a frequentare le lezioni dopo la ripartenza dell’anno scolastico. Quella sera – erano circa le 20.30 – stava percorrendo via Correcchio da Imola verso Sasso Morelli in sella alla sua moto, una Cagiva Mito 125 gialla, quando in un tratto rettilineo è uscito di strada , finendo contro un albero a lato della corsia opposta. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati il 118 la polizia locale che ha fatto i rilievi.

Secondo la ricostruzione non risulterebbero altri veicoli coinvolti e quanto accaduto resta poco chiaro. Il tratto di strada non è illuminato e l’asfalto appare rovinato, ma è rettilineo. Si era ipotizzato anche l’attraversamento di un animale, ma non ci sono riscontri in questo senso. Testimoni diretti non ce ne sono, anche se degli automobilisti sono arrivati subito dopo – chiamando i riscontri – e nemmeno loro avrebbero notato altri mezzi che potrebbero essere rimasti coinvolti.

Ovviamente la frazione è sconvolta per quanto accaduto. Il ragazzo era molto conosciuto in paese. Lascia i genitori e un fratello.

La famiglia ha fatto sapere che per ricordare Luca sono gradite offerte in beneficenza.