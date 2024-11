"Tragitti adatti alle due ruote"

Una città scelta proprio perché percorribile in bicicletta. Questa la testimonianza di Valentina Cherchi, cittadina che ha scelto di vivere a Imola anche per le sue piste ciclabili e la possibilità di sfruttare varie possibilità di mobilità. "Mi sono trasferita proprio perché è una città percorribile in bici e a piedi - racconta la donna -, ho un parente in carrozzina e questa è una delle zone più vivibili in questo senso. Ovunque, a parte qualche strada, è percorribile senza dover per forza utilizzare l’automobile". Non mancano dei suggerimenti circa il miglioramento della manutenzione, ma il feedback permane estremamente positivo. "Certo, si può sempre migliorare - riprende -, ma rispetto ad altre città è sicuramente una delle migliori da questo punto di vista".