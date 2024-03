Un gol per la celiachia. Triangolare al Romeo Galli per sostenere le cure

Sabato 6 aprile, tra Sasso Morelli e lo stadio Romeo Galli, è in programma l’evento organizzato da Aic - Associazione italiana celiachia dell’Emilia-Romagna ‘Un goal per la celiachia’, una giornata di raccolta fondi a favore dell’ospedale. Ricco il programma dell’evento. Si parte alle 10 nella sala conferenze Clai a Villa La Babina (Sasso Morelli) con la tavola rotonda ‘La celiachia oggi: diagnosi, dieta e follow up nel bambino e nell’adulto’. Oltre a quelli di Giovanni Bettini (presidente Clai), previsti i saluti dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della direzione generale dell’Ausl. A seguire, toccherà a Dino Alverni, tesoriere di Aic Emilia-Romagna, presentare i progetti dell’associazione. Si parlerà poi del progetto per le scuole ‘In fuga dal glutine’, di ‘Celiachia in età pediatrica’ (con Laura Serra, direttore dell’unità operativa Pediatria e Nido dell’Ausl) e di ‘Celiachia nell’adulto’ (con Maria Cristina D’Ercole, Gastroenterologa dell’unità operativa Gastrologia ed Endoscopia digestiva dell’Ausl). L’incontro è gratuito, a numero chiuso con prenotazione obbligatoria online sul sito dell’Ausl. Sarà attivo un servizio gratuito di animazione per i bambini presenti. Alle 12 rinfresco senza glutine per gli iscritti alla tavola rotonda offerto da Clai. Al pomeriggio, con inizio alle 15, al Romeo Galli, triangolare di calcio tra Aic, Nazionale sindaci e Vecchie glorie dell’Imolese. Ingresso a offerta libera, ricavato all’ospedale.