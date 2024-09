Un pioniere della Carrera. Premiato Casadio Loreti

Nell’anno in cui si celebra la 70/a edizione della Carrera, è Giuseppe Casadio Loreti, storico carrerista (e non solo), il Castellano dell’anno 2024. La proclamazione è avvenuta mercoledì durante la serata ’Castello in dvd’, in una piazza XX Settembre gremita di pubblico. Le motivazioni, lette da Giorgia Bottazzi, presentatrice e animatrice della serata, si legano strettamente alla storia della Carrera, cominciata appunto nel 1954, grazie alla spinta dell’allora sindaco Enea Dallavalle. Il ruolo di Giuseppe Casadio Loreti, di suo cugino Cesare, detti i Lungon, e del loro amico Gianni Bedosti è fondamentale: è questo gruppo, all’interno dell’Officina Roncaglia, a realizzare una macchinina, assemblando tutta "roba vecchia e di scarto", e a prodigarsi per cercare gli sponsor, correndo insieme a Concetto detto Tino.

Ecco quindi che Giuseppe Casadio Loreti è stato scelto come castellano dell’anno in quanto "testimone più che attendibile di questo grande entusiasmo, custode della nascita della Carrera e carrerista della prima ora, la cui passione nasce da ’i carrioli’". Una gara "così grande – continua il racconto – che mai si sarebbe pensato piacesse tanto. Una corsa che non inquina, dove ci vogliono gambe e buoni polmoni, che crea spettacolo, che fa sognare di conquistare per un giorno tutto Castello". Emozionatissimo e accompagnato sul palco da Elena Castro in rappresentanza dell’Associazione Club Carrera, Giuseppe Casadio Loreti ha ricevuto dalle mani della sindaca Francesca Marchetti la tradizionale formella in terracotta con i simboli della città, realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli.

La sindaca ha poi consegnato un premio speciale al Maestro Giuseppe Lentini, direttore del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme che compie 40 anni di carriera, consegnandogli una diversa formella. Altro momento partecipato la premiazione delle imprese storiche castellane, effettuata dalla sindaca Francesca Marchetti: ben 15 le imprese premiate. Molto apprezzata la proiezione dei filmati, editi dall’Associazione Terra Storia Memoria, girati e commentati da Giorgia Bottazzi e Fabio Avoni.