’Un sorriso per Wèwè’. Si regala un farmaco per chi ha bisogno

Un aiuto a chi ne ha più bisogno. Oggi nuovo appuntamento con ‘Un farmaco per Wèwè e per il Villaggio della Gioia di Atakpamè’. I volontari dell’associazione ‘Un sorriso per Wèwè’ saranno impegnati per tutta la giornata di fronte alla farmacie Della via Appia e San Prospero, mentre gli scout saranno alla farmacia Ai Cappuccini. Tutti coloro che vorranno offrire un farmaco potranno farlo acquistandolo in farmacia e poi lasciandolo ai volontari.

Una bella iniziativa, quella a favore di alcune missioni dove operano le ancelle del Sacro cuore di Gesù agonizzante, coordinata da Enrico Gurioli, volontario del centro missionario diocesano, che partirà il 25 settembre assieme alle amiche Patrizia Salieri e Cristina Collina per portare quanto raccolto in Africa al villaggio di Wèwè (Benin), passando dal Villaggio della Gioia di Atakpamè (Togo).