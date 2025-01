Un viaggio in bicicletta da Bologna a Riccione

Da Bologna a Riccione in bicicletta. Si chiama ‘Emilia-Romagna Bike Trail’, un tour ciclistico in programma il 1° maggio. Un viaggio alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della regione, rivolto a tutte le tipologie di ciclista, dal professionista allo sportivo della domenica. I percorsi del trail sono quattro, ognuno con caratteristiche diverse in termini di lunghezza, difficoltà, chilometraggio e dislivello. I partecipanti, che si muoveranno in completa autonomia e autosufficienza, avranno la libertà di decidere quando e dove fermarsi per mangiare, riposare o dormire, vivendo così un’esperienza di bikepacking personalizzata e senza vincoli. Gli itinerari attraversano sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici, per poi concludersi a Riccione. Le iscrizioni sono aperte. I percorsi variano tra i 270 e i 430 chilometri, tutti tracciati in gpx.