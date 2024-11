"Un’area ciclabile ma può migliorare"

"Imola è una città ciclabile, certo, ma può comunque migliorare". Questo il pensiero di Marco Dall’Osso in merito alle piste ciclabili della città dell’Orologio. Il cittadino, appassionato di bicicletta, ritiene infatti che qualche accorgimento in più non possa guastare per rendere viabilità su due ruote migliore. "Ci sono delle strade piene di radici che sono pericolose, andrebbe fatta un po’ di manutenzione in più in quei punti. Poi, per la sicurezza, andrebbero ripristinate le strisce dello stop dove sono sbiadite". E qui arriva anche una critica ad alcuni cittadini che si spostano sui pedali facendo poca attenzione: "Ci sono alcuni ciclisti che tirano dritto senza guardare e sono pericolosi".