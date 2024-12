Vigili del fuoco in azione. Chiesa di Fiorentina, recuperate le campane

Un ritrovamento di grande interesse storico-culturale, oltre che prezioso per il patrimonio comunale, quello fatto a Fiorentina, frazione di Medicina, dal locale distaccamento dei vigili del fuoco.

Le campane della chiesa erano infatti rimaste ‘in gabbia’ nel sottotetto della chiesa della frazione a seguito del crollo del tetto a causa dell’anzianità dello stabile, ma a ’liberarle’ ci hanno pensato i vigili del fuoco. A parlare di quest’operazione, lunga e complessa, sono gli uomoni del distaccamento medicinese: "Si è trattato di una delicata e complessa operazione di recupero che ha, infine, permesso di riportare alla luce le cinque campane della storica chiesa di Fiorentina – spiegano –. Questi preziosi oggetti erano rimasti intrappolati all’interno del campanile dopo il crollo del tetto dovuto alla veneranda età della struttura. L’intervento è stato portato a termine, nella giornata del 27 dicembre, grazie alla preziosa collaborazione tra varie squadre ovvero quelle dei vigili del fuoco e quelle del nucleo specialistico Saf (Speleo Alpino Fluviale). Tante le attrezzature utilizzate nell’operazione, tra cui un’autogrù e un’autoscala, che sono state fondamentali per raggiungere e recuperare le campane attraverso i resti del tetto crollato".

Il recupero, oltre a essere stata una sfida tecnica, ha richiesto una meticolosa pianificazione. Le campane, preziose per il loro valore storico e culturale, sono state maneggiate con estrema cura per preservarne l’integrità. L’intera operazione è stata supervisionata dal comandante dei vigili del fuoco di Bologna, Mauro Caciolai, che ha coordinato le varie fasi del lavoro assicurandosi che tutto si svolgesse in sicurezza e nel rispetto del patrimonio storico della comunità.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’amministrazione comunale di Medicina, per voce del sindaco Matteo Montanari: "Mi unisco al ringraziamento del parroco don Cesare Caramalli e della comunità di Fiorentina per il prezioso operato del corpo dei vigili del fuoco – sottolinea il primo cittadino –. Le campane sono state messe in sicurezza per preservarle ed anche per evitare pericoli per i cittadini". Sono stati tanti gli ‘umarell’ medicinesi e della frazione che, dalle prime ore del ritrovamento delle campane, si sono recati sul posto per poterle vedere da vicino.