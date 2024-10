Villaggio della Salute più al top:: "Stagione estiva da record"

Un autunno e un inverno di benessere in acqua e immersi nella natura, un’estate da record e da grandi numeri in barba al clima che spesso ha fatto lo sgambetto. Il 2024 del Villaggio della Salute Più racconta di un anno ricchissimo di presenze, ma soprattutto di un anno nel quale la stagione estiva non ha pagato il caro prezzo che si temeva potesse pagare causa l’incertezza climatica. A sgombrare subito il campo su questo fronte è Graziano Prantoni, General Manager del Gruppo Monti Salute Più. "La nostra stagione estiva 2024 chiusa il 10 settembre è stata migliore di quella del 2023, che già era stata quella dei record, con numeri superiori al pre-Covid". Curioso che le piogge non abbiano ‘azzoppato’ la stagione. "Abbiamo avuto un pessimo fine maggio, un giugno molto piovoso, e anche a luglio giornate di pioggia ce ne sono state diverse. Come siamo riusciti ad avere presenze superiori alle 150 mila? Perché il pubblico ha probabilmente imparato a convivere con l’incertezza climatica, regolandosi in modo differente rispetto agli anni passati. Dati alla mano, on line soprattutto, si può notare come la scelta di venire all’acquapark venga fatta il giorno prima, talvolta anche il giorno stesso". Il tempo che fa, insomma, lo si scopre non sui siti ma sbirciando fuori dalla finestra, e a quel punto, se il sole fa capolino, si prenota con il telefonine. "Le prenotazioni on line, spesso fatte come dicevo anche la mattina stessa, sono in enorme crescita, superano il 35%".

Non è un caso che, in controtendenza con gli stabilimenti balneari dove aumentano i ‘pranzi al sacco’, al Villaggio della Salute Più quest’anno ci sia stato "un incremento del 10% dei nostri chioschi e in tutto il comparto ristorazione". Finita l’estate, il Villaggio cambia veste: "Offriamo opportunità di vacanza 365 giorni all’anno. Se d’estate l’acquapark fa la parte del leone, in autunno e inverno ci vengono a trovare anche appassionati di escursioni. Le terme, il benessere e le piscine? Non vanno in vacanza invernale – sorride Prantoni -, ma c’è un incremento di acquisto di pacchetti soprattutto dedicati al week-end".

Claudio Bolognesi