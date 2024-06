Virtus, i fratelli Fiumi aumentano le quote. Il presidente resta saldamente al timone

Non ci sono stati colpi di scena nella ripartizione delle quote appartenute per qualche mese all’imprenditore Luca Sassi. Il suo 39,67% se lo sono ripartiti i fratelli Davide e Alessandro Fiumi. Il presidente Davide è salito a una cifra attorno al 77%, mentre Alessandro sarebbe passato dal 5% a 10%.

Le restanti quote sono così suddivise: Corrado Passera attorno al 5%, Stefano Loreti (circa 3%) e Renzo Balbo (stessa percentuale). Fiumi rimane così saldamente al comando dopo l’uscita di scena di Sassi: il presidente ha sfruttato il diritto di prelazione rispendendo al mittente l’interessamento del promotore finanziario Luca Marchetti; Marchetti in passato era stato dirigente sia della Virtus Imola che dell’Imolese Calcio.

Nessun nuovo ingresso nella compagine societaria, almeno per il momento.

Poi, se in futuro si presenteranno altri imprenditori che possano far decollare ulteriormente la V imolese, il consiglio ne parlerà e vedrà il da farsi.

La serie B Nazionale è comunque un campionato molto impegnativo sotto tutti i punti di vista: più è forte la base del club, e maggiormente potranno essere ambiziosi i piani per il domani. Questa è la filosofia della compagine giallonera

Sul fronte squadra, la notizia era ormai nell’aria da tempo: la guardia Dario Masciarelli ha firmato l’allungamento contrattuale fino al 30 giugno 2025, il precedente accordo sarebbe scaduto fra qualche giorno.

Nell’ultimo torneo il giocatore abruzzese ha segnato 11,3 punti per gara tirando con il 30% da tre, il 45% da due e il 65% ai tiri liberi: "Masciarelli, nella scorsa stagione – il commento di Carlo Marchi – ha dimostrato di essere un giocatore forte e di categoria, meritandosi la conferma. Sono sicuro che potrà dare ancora di più: quest’anno ci aspettiamo molto da lui".

C’è soddisfazione anche da parte del diretto interessato: "Non appena la società mi ha proposto di rinnovare – le parole di Dario –, ho risposto positivamente e con grande entusiasmo. La Virtus mi ha accolto nella sua famiglia, mettendomi nelle condizioni ideali per lavorare e ambientarmi in una nuova piazza. Resto, con enorme convinzione, in una realtà che ha grandi ambizioni. L’obiettivo personale sarà quello di far divertire i nostri tifosi e contribuire al raggiungimento degli obiettivi che il club ci chiederà".

La conferma di Masciarelli arriva dopo quelle di Magagnoli e Valentini; nei prossimi giorni si aggiungeranno Gian Marco Fiusco e Richard Morina. Poi, nei prossimi giorni, probabilmente arriverà anche il primo acquisto stagionale.