World Circuit, Veronesi sul podio con la Porsche

Misano evoca sempre ricordi piacevoli per Pierluigi Veronesi che, così come fece 15 anni fa con le Formula 2000, sale nuovamente sul podio del World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Questa volta però lo fa al volante di una Porsche 992 GT3 Cup nel campionato GT3 Supersport Series andato in scena proprio lo scorso week end sul tracciato romagnolo. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha chiuso il doppio round ottenendo un secondo posto assoluto in Gara 2, primo nella classe Porsche, confermando l’ottimo inizio stagionale ottenuto lo scorso marzo al Mugello quando aveva chiuso la sua prova con lo stesso piazzamento.

La vettura del team GDL Racing di Gianluca De Lorenzi ha battagliato per tutto il week end sia con gli avversari che con condizioni meteo avverse: "La pioggia ha complicato le cose – racconta Veronesi – la pioggia ha portato la direzione gara a dichiarare ‘bagnato’ il circuito, ma con le rain erano una mescola comunque eccessiva. Abbiamo preso il via con le slick, ma con i cordoli scivolosi bisognava prendere bene le misure. In qualifica un po’ di traffico ci ha rallentato e alla fine siamo partiti dalla quarta fila con l’ottavo tempo. Al via c’erano 25 macchine ma siamo riusciti a imporci tra le Porsche (8 vetture in totale, ndr) e a conquistare il secondo posto assoluto. Per la vittoria abbiamo pagato il gap prescrizionale con le altre vetture, a partire dalle Lamborghini".

Punti importanti anche dal compagno di squadra Gian Piero Cristoni che nella Gara 1 del sabato ha chiuso con un quarto posto assoluto e un terzo di classe. Veronesi si è detto dunque soddisfatto del risultato ottenuto e ora guarda già alla gara di Imola, un doppio appuntamento casalingo che tuttavia parte già in salita proprio in virtù delle differenze con alcune vetture più potenti al via in questo campionato multi-marca: "Correremo in contemporanea con la Le Mans Series e quindi ci sarà un’ottima visibilità. Sarà comunque complicato perché una pista così mette in evidenza le differenze di potenza e di coppia, salendo ad esempio dalla Tosa o dalle Acque Minerali verso la Variante Alta non avremo il vantaggio del misto avuto a Misano. Non demordiamo comunque e incrociamo le dita per fare del nostro meglio ad Imola tra due settimane", conclude Veronesi.

