Alluvione, rinviato concerto 5 agosto Imola: tra gli ospiti anche Laura Pausini e Cristina D’Avena

Imola, 13 giugno 2023 – "Rinviato a data da destinarsi" il 'Music Valley-Romagna Mia, Live Charity Concert', l'evento di beneficenza per i territori colpiti dall'alluvione previsto per il 5 agosto 2023 all'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola.

Il sindaco imolese, Marco Panieri, ne dà l’annuncio, ringraziando “a nome di tutti i miei colleghi Sindaci, i tanti artisti, fra cui Laura Pausini, Irene Grandi, Samuele Bersani, Benny Benassi, Piero Pelù, Malika Ayane, Cristina D'Avena e Mirko Casadei, che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare".

La scelta è stata fatta perché "un'altra importante agenzia di organizzazione concerti ha annunciato alla stampa un evento analogo, a Reggio Emilia, verso la fine di giugno". Dunque, visto che "noi sindaci mai abbiamo voluto creare concorrenza fra eventi", e visto che "non abbiamo intenzione di distogliere tempo, energia e attenzioni alla ricostruzione e alla ripartenza dei nostri territori", si è deciso di rinviare il concerto.

Anche perché, sottolinea Panieri, "la moltiplicazione di eventi analoghi rischierebbe di aumentare i costi organizzativi a danno delle donazioni e di distogliere tempo e risorse da obiettivi più importanti e pertinenti al nostro ruolo".

Il sindaco di Imola si dice certo che "Music Valley potrà concretizzarsi, in un futuro da definire, in un grande festival che unirà tutti i generi musicali della regione e che potrà essere organizzato sempre a Imola, in Romagna, magari sviluppando un'edizione speciale nel 2024 dedicata sempre ai territori colpiti dall'alluvione, per evitare che i riflettori si spengano e per mantenere alta l'attenzione".

Imola Summer Sound il 29 luglio

Musica diversa, invece, per gli organizzatori dell’Imola Summer Sound per la Romagna. Presentato ieri all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il concerto si terrà il 29 luglio.

Un mega evento con Sfera Ebbasta, Shiva, Geolier, Luchè, Massimo Pericolo, figlio di quell’emergenza ancora in corso "che speriamo presto possa trasformarsi in ricostruzione", ha detto Panieri. "L’idea è ringraziare e omaggiare quelle migliaia di giovani da tutta Italia che in queste settimane hanno preso a cuore la Romagna e tutte le zone colpite dall’acqua, impegnandosi senza sosta e con passione nel fango, nelle case e nelle strade”.