Formula 1, la Ferrari e il sondaggio ai tifosi: "Chi preferite tra Imola o Monza?"

La partenza del Gran Premio di Formula 1 in autodromo, domenica 24 aprile 2022. Vinse Verstappen

Imola, 17 gennaio 2023 – Meglio Imola o Monza? Come dire: vuoi più bene a mamma o a papà? Fa discutere il sondaggio lanciato in questi giorni su Twitter dal profilo ufficiale della Ferrari. La scuderia del Cavallino, a meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione del Mondiale di Formula 1, ha deciso infatti di stuzzicare i tifosi della Rossa di Maranello. E in un post intitolato ‘La battaglia tra le nostre corse di casa’ li ha messi davanti a un interrogativo tanto semplice quanto gravido di suggestioni: "Imola o Monza, qual è il vostro tracciato preferito?".

Impossibile tenere conto delle risposte, oltre un migliaio, senza considerare i 700 retweet collegati. C’è chi, via social, riconosce la bellezza del circuito sul Santerno. Chi invece punta tutto sulla velocità dell’impianto lombardo. E chi, infine, ha il cuore diviso a metà. A essere sinceri, Monza sembra prevalere. Anche se va detto che, in questo senso, pesano non poco le immagini della vittoria ottenuta da Charles Leclerc in Brianza nel 2019.

Di sicuro, il post visualizzato da quasi due milioni di profili Twitter è destinato a rinfocolare quella rivalità mai sopita tra i due circuiti proprio ora che, con il ritorno di Imola nel Mondiale avvenuto nel 2020, l’ascia di guerra sembra sotterrata. E dire che ci sono stati dopo anni ad alta tensione, nei quali la questione dei finanziamenti statali per la Formula 1 avevano portato l’Enzo e Dino Ferrari a imboccare perfino la strada del Tar. Visto il pregresso, oggi la situazione è di equilibrio precario. Il Gran premio lo vogliono tutti. Il Governo prova ad accontentare entrambi gli Autodromi, considerando sempre che ci sono di mezzo due Regioni di colore politico opposto. Ma tutto potrebbe saltare non appena ci sarà da discutere dei rinnovi contrattuali e si tornerà a parlare dell’ipotesi dell’alternanza nel calendario iridato.

Per questo motivo, in città ci si interroga sul perché la Ferrari abbia deciso di stimolare così il popolo della Rossa. Semplice tentativo di creare ‘engagement’, stimolando una reazione da parte dell’utente social in un periodo povero di contenuti originali come quello della pausa tra una stagione e l’altra? O c’entrano le indiscrezioni sull’evento del 14 febbraio, quando la Ferrari dovrà presentare la monoposto che correrà il Mondiale 2023? All’inizio si era parlato di un evento da organizzare a Imola, con tanto di data opzionata nel calendario dell’Autodromo. Poi però, con il passare delle settimane, le voci si sono fatte sempre più flebili. A oggi, tuttavia, per quell’appuntamento distante ormai meno di un mese non c’è ancora una sede ufficiale.