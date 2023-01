L’Imolese sempre più nel baratro

IMOLESE

0

TORRES

1

IMOLESE (4-4-2): Rossi 6.5; Cerretti 5.5, Camilleri 4, Serpe 5.5, Eguelfi 5.5; Mamona 5 (30’ st Likendja 6), Zanini 5.5, Bertaso 5.5 (9’ st Faggi 5.5), Agyemang 5 (17’ st Rocchi 5.5); D’Auria 5 (17’ st Perez 5.5), Simeri 5.5. A disp. Adorni, Capozzi, Paponi, De Feo, Antognoni, Macario, Doda, Ballanti, Bensaja. All. Sintini 5.

TORRES (4-3-1-2): Salviato 6; Lombardo 6 (48’ st Fabriani ng), Antonelli 6.5, R. Pinna 6.5, Liviero 6.5; Gianola 6, Lora 6.5 (33’ st Bonavolontà sv), Masala 6.5; Lisai 6 (41’ st Saporiti sv); Diakite 7 (47’ st Scotto sv), Scappini 6 (33’ st Ruocco sv). A disp. Carboni, Garau, Girgi, Tesio, Carminati, Campagna. All. Sottili 7.

Arbitro: Canci di Carrara 6.

Reti: 13’ st Diakite.

L’Imolese scivola sempre più nel baratro e colleziona la quinta sconfitta di fila, la decima nelle ultime 12 uscite. Due punti sui 36 a disposizione, troppo pochi per poter pensare di cogliere una salvezza, che invece la Torres sente vicina. Non funziona affatto la cura Anastasi, assente per squalifica, e neppure la campagna acquisti. La Torres ha espugnato il Galli con un gol di Diakite al 13’ della ripresa: l’attaccante ha sfruttato l’azione di Liviero scappato via sulla sinistra e si è fatto trovare pronto per deviare, di piatto, il pallone. Sull’Imolese, già in affanno da metà primo tempo, sono calati i titoli di coda quando Camilleri, uno dei volti nuovi, si è fatto ammonire due volte in due minuti lasciando i rossoblù in 10 . L’Imolese aveva iniziato bene rendendosi pericolosa al 2’, con un sinistro di Simeri, che non ha indovinato lo specchio. Su un terreno appesantito dalla pioggia, le due squadre hanno faticato a far girare la palla e le poche idee della formazione di Anastasi hanno consentito alla Torres di vivere un match piuttosto tranquillo. Gli ospiti, dopo aver studiato l’avversario, hanno punto con Liviero, al tiro su punizione: Rossi ha respinto. Al 15’, iniziativa di Diakite, che ha colpito di testa sulla punizione di Lombardo: pallone sul fondo.

I sardi hanno continuato a spingere e al 21’, dopo aver rischiato sul tiro di Bertaso dalla distanza, hanno collezionato la terza occasione: al 21’, dalla destra Lombardo ha lasciato partire un cross preciso per il colpo di testa di Lisai, che non ha inquadrato la porta. Quindi Scappini e ancora Diakite hanno messo in affanno la disorganizzata difesa peccando di precisione. Nella ripresa il forcing della Torres si è concretizzato prima con un colpo di testa di Scappini, parato da Rossi e poi nel gol di Diakite. Dopo il vantaggio e l’espulsione di Camilleri, la Torres ha avuto il tempo per raddoppiare, ma il gol di Scappini è stato annullato per fuorigioco.