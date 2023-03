Loreti è d’argento ai campionati ìtaliani

Medaglia d’argento per Lorenzo Loreti, atleta in forza alla Scuola e Disciplina del kung-fu – Longzhao Imola del maestro Davide Giovannini, a Pescara ai campionati italiani di Sanshou. Nella categoria Qingda (contatto leggero) senior -70 chilogrammi Loreti, alla seconda gara nazionale, ha superato le semifinali senza perdere neanche un round, ma in finale ha perso contro un collega più esperto ai punti. La soddisfazione è stata grande sia da parte dell’atleta sia da parte del maestro per l’enorme crescita fatta da Lorenzo dalla precedente gara fino a questa. Rientrati a casa ci si rimbocca subito le maniche per valorizzare i punti di forza e lavorare sui punti deboli in previsione delle prossime competizioni.

Nonostante partecipasse con un solo atleta, la scuola del maestro Giovannini si è fatta notare affermandosi ai massimi livelli nazionali anche nelle gare di combattimento. Nella scuola di Giovannini sta nascendo un gruppo che porta avanti in maniera continuativa il combattimento libero, di cui Lorenzo è parte attiva e guida il gruppo insieme al maestro. m.m.