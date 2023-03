Pallamano A1

PALLAMANO ROMAGNA

20

CONVERSANO

22

PALLAMANO ROMAGNA: Redaelli, Lombes, Amaroli 1, Albertini 1, Nori, Mazzanti 2, Chiarini, Ceroni, Gollini, Tassinari, Tondini 1, Rotaru 1, Di Domenico 3, Bandini 1, Alonso 1, Antic 10. All. Melis.

CONVERSANO: Di Giandomenico, Di Caro, Alfarano, Arakaki 3, Sciorsci, Degiorgio 1, Brantsch, Nelson 6, Souid 2, Marrochi 1, Iachemet 6, Wrobel 2, Lupo 1. All. Tarafino.

Arbitri: Rhim e Plotegher.

Note: primo tempo 9-11.

La Pallamano Romagna lascia i due punti al Conversano ma offre una prestazione dignitosa che avrebbe potuto essere ancora migliore evitando tanti errori in contropiede. Di fronte ai campioni d’Italia in carica gli arancioblù vanno sotto al massimo di quattro lunghezze, ma accorciano le distanze e la partita si chiude sul 20-22. Il Romagna resta ultimo a quattro punti, ma la prova fa ben sperare in vista di un trittico di match alla portata. Nel primo tempo partenza lanciata della Pallamano Romagna che realizza una tripletta consecutiva firmata da Antic, Di Domenico e Amaroli. La prima rete del Conversano è siglata da Yakemet ma i padroni di casa mantengono tre lunghezze di vantaggio (5-2 al 9’). Qualche errore di troppo permette ai pugliesi di farsi sotto fino al 6-che avrebbe 6 al 17’. Le due formazioni procedono di pari passo, punto a punto, e gli uomini guidati da Alessandro Tarafino ottengono il primo vantaggio sul 7-8 entrando più in partita fino a chiudere la prima frazione di gioco sul 9-11. Nella ripresa i pugliesi mantengono un piccolo gap che consente loro di tornare con la vittoria.

Mirko Melandri