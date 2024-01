Abbonati al Carlino, paghi meno e a rate

L’offerta del Carlino è stata prorogata: avete tempo fino al 29 febbraio per abbonarvi al nostro quotidiano cartaceo e quello digitale o al sito web. C’è la possibilità di usufruire di sconti; potete anche pagare a rate.

1) Abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon a 469 euro

Abbiamo pensato ad un’offerta che permetta di leggere il quotidiano cartaceo (ricevi a casa i coupon per ritirare la tua copia in edicola) a un prezzo scontato e bloccato per un anno intero, aumentando il numero dei coupon da 320 a 360. Il costo è di 469 euro, quindi un copia del giornale costa solo 1,3 euro con un risparmio complessivo di 143 euro. Durata dei coupon 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. L’abbonamento è acquistabile utilizzando il tagliando pubblicato sul quotidiano in questi giorni (pagamento con bonifico bancario o conto corrente postale) oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it (pagamento con carta di credito o bonifico bancario). L’offerta dura fino al 29 febbraio 2024.

2) Offerta carta più digitale

Per la prima volta proponiamo anche un’offerta carta + digitale. Per chi ama recarsi in edicola ma anche sfogliare il giornale da pc, tablet o smartphone: abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento digitale della durata di 6 mesi a 259 euro, con un risparmio totale di 143 euro. Durata dei coupon 190 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato.

L’abbonamento digitale sarà attivato automaticamente entro 10 giorni dal pagamento e sarà associato all’indirizzo mail dell’acquirente che riceverà una mail con le indicazioni per iniziare subito la lettura. Acquistabile solo online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it (pagamento con carta di credito). L’offerta dura fino al 29 febbraio 2024.

Chi sceglie una delle due offerte sopra e paga online con carta di credito su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it, avrà la possibilità di rateizzare la cifra senza interessi. Come? Grazie a Scalapay, in poche mosse.

Per informazioni: mail qnabbonamenti@monrif.net oppure telefono 051 6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.