Affitti sempre più difficili

Ho letto sul Carlino le due pagine dedicate ai prezzi degli affitti a Bologna, dal titolo “ Anche in periferia prezzi fuori mercato”. Un prezzo è fuori mercato quando c’è il mercato. Ma quello che manca a Bologna e nelle grandi città italiane è proprio il mercato. Non c’è prezzo fuori mercato se non c’è il mercato. I motivi della mancanza di mercato sono svariati: occupazioni abusive, Imu sulla seconda casa, destinazioni turistiche degli immobili. Ma più scientificamente basta leggersi la prime cento pagine di un qualsiasi testo di “Politica Economica” studiato nel primo anno della facoltà di Economia e Commercio di una qualsiasi Università italiana…..

Luigi Pansecchi