Basta rappresaglie sui civili

Confesso volentieri che, essendo di sinistra da sempre, ogni anno vado una o due volte alle terme. Non frequento SPA così esclusive come quelle frequentate dai dirigenti del PD, vado in compagnia piacevole, mi rilasso. Mi auguro che per i dirigenti del PD sia avvenuto lo stesso, ce ne sarà comunque bisogno. Vorrei rassicurare chi teme che si faccia confusione e si instaurino paragoni fra il genocidio di ebrei, rom, disabili ed altri “diversi” e lo sterminio da parte di Israele dei Palestinesi di Gaza. Non penso a parallelismi fra i due eventi. Non posso però non vedere che si tratta di rappresaglia che coinvolge prevalentemente civili, che allo stato Netanyahu ha superato il rapporto di 10 a uno delle rappresaglie nazifasciste di cui abbiamo notizia nella storia recente e, comunque, non sembra che il Governo Israeliano ed il suo presidente vogliano prendere in considerazione né tregue né sospensioni del conflitto. Se fosse vero che Netanyahu ha finanziato Hamas contro l'ANP appare ambigua ed ipocrita la volontà dell'Occidente, Biden in testa, di dare sostegno ad ANP per farli tornare al governo della Striscia. L'idea che è il presupposto di tutta questa manfrina è sempre che ci scegliamo il nemico/amico che ci consente di governare il mondo a nostro vantaggio e per la nostra supremazia e nella situazione specifica ripromettiamo ai Palestinesi quel che dovrebbero avere già avuto dagli accordi di Helsinki e con l'aggiunta di “concedere” loro uno “stato disarmato” sotto la tutela di Israele.

Angelo Fregni