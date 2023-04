Calpestati i diritti dei bambini

Da quando è stata nominata la nuova segretaria del Pd Elly Schlein non si fa altro che parlare di famiglie omogenitoriali, maternità surrogata, e chi più ne ha più ne metta. Manifestazioni in piazza, programmi tv, intere pagine di giornale. Al centro di tutto vi sono i bambini figli di coppie omogenitoriali, che non possono essere registrati. Ma i bambini che colpe hanno? Piuttosto, tutto ciò mi sembra campagna elettorale, dove la sinistra si mostra aperta alle famiglie arcobaleno, mentre la destra non lo è. Una cosa assurda, tutti contro tutti per rivendicare i diritti dei bambini, che non possono votare. Daniele Zocca