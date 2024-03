Vivo in zona San Donato a Bologna, con i cantieri del tram la zona è diventata un girone dantesco. File di auto tutto il giorno, il controviale di via della Repubblica utilizzato spesso in contromano, parcheggi selvaggi, semafori male programmati. I mezzi di soccorso spesso non riescono a passare. In tutto questo i vigili li vedi solo passare velocemente. Il tutto con un inquinamento da denuncia. Ringrazio il sindaco e la giunta comunale.

Massimo Muzzi