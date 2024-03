Chi sbaglia paghi la multa

Se il controllore di un bus ha sanzionato un passeggero perché è salito da dove si esce ha fatto il suo dovere, lo facessero più spesso, specie se il mezzo è mezzo vuoto, anch'io ho un abbonamento ma questo non ci esime dalle regole. Il rispetto sul senso delle porte è importante per la sicurezza, le regole servono per quello. Un buon livello di studi deve indurre a rispettare le regole e la libertà degli altri, purtroppo non è così, lo si vede tutti i giorni.

Si può sbagliare e si paga, ho avuto occasione di eccedere di velocità un limite di 2,5 Km/h ho pagato senza fiatare appena arrivata la notifica perché è giusto.

Stefano Serafini