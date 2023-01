Concessioni balneari troppo basse

Qualche giorno fa ho letto la contestazione dei bagnini per l’aumento del costo della concessione delle spiagge. L’informazione fornita è corretta, ma incompleta. I bagnini si lamentano dell’aumento del 25%, ma omettono di dire che l’affitto medio annuo è di circa 2500 euro perciò l’aumento è 625 euro. Ma si rendono conto che i bagnini dovrebbero attenuare la lamentela con quello che incassano all’anno per l’utilizzo della concessione? Un ombrellone con 2 lettini costa 25 euro al giorno, per 90 giorni operativi totale 2250 euro a stagione, mediamente uno stabilimento ne ha 50 totale: 112.000 euro annui di incasso. L'incidenza del costo concessione è del 2%.

Pietro Amaducci