Il Comune di Bologna sta inviando come ha fatto con me moltissime multe che le persone hanno già pagato. Chiamando l' info multe (0512193610) con tempi di attesa biblici (ho atteso 2 ore prima di parlare con qualcuno!) dicono che una nuova società che evidentemente ha preso in gestione le contravvenzioni del Comune di Bologna, sta inviando contestazioni di contravvenzioni già saldate.

Lucio Fazio