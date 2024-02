I disastri dei governi precedenti

Chi è stato al governo fino a qualche tempo fa non risparmia le critiche a quello attuale vomitando veleno perché vuole riappropriarsi di quel potere che gli è stato sottratto malgrado il giudizio degli italiani! Ora, sembra avere la panacea per tutti i mali malgrado, pur avendone la possibilità, non l'abbia mai esercitata, anzi ha prodotto dei disastri economici che graveranno su tutti noi per gli anni a venire!! Non sarebbe il caso che ognuno di noi rimanesse nell'ambito delle proprie competenze?

Giampaolo Corsini