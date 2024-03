I dubbi sulla Direttiva green

Sembra che l' Ue, nonostante tutti i pareri contrari, voglia insistere sull'applicazione della Direttiva green. Secondo i calcoli stimati da "Scenari Immobiliari" per il Sole 24Ore, la spesa oscillerebbe tra i 20 e 55 mila euro per ogni famiglia interessata: soldi che probabilmente le famiglie neanche possiedono nella maggioranza dei casi. Il sospetto è che si tratterebbe di una spinta quindi a svendere questo tipo di fabbricati alle società immobiliari per quanti ancora li possiedono, avendoli probabilmente ereditati.

Rolando Ferrarese