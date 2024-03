I maleducati che occupano i parcheggi per disabili

Sono un cittadino che abita in via Luigi Saporetti a Ravenna e assisto da diversi giorni macchine che occupano lo spazio per i disabili senza esporre l' apposito tagliando. Ho informato diverse volte la polizia municipale segnalando questa abitudine incivile da parte di queste persone poco sensibili alla disabilità. Un agente che ha risposto ha preso tutte le informazioni garantendomi l'intervento di una pattuglia , ma purtroppo l' esito è stato negativo: nessuno è venuto a controllare. Questo non è bello da parte dell' autorità a fare rispettare le regole di senso civico . Gian Paolo Saporetti