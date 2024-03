Il timore di una crisi economica

Come sanno bene gli economisti, la crisi economica del 1929 fu provocata da un eccesso di sovrapproduzione al quale non corrispondeva una adeguata capacità dei consumi capace di assorbire l'offerta. Attualmente la Cina sta innescando la stessa dinamica con un incredibile eccesso di sovrapproduzione che secondo le intenzioni dei politici cinesi dovrebbe essere assorbito dall'Europa (gli Stati Uniti sono esclusi a causa dei dazi e della guerra commerciale). Ma ciò che non viene minimamente considerato è il quadro economico dell'Europa che è decisamente stagnante e debole, e vede i consumatori sempre più impoveriti. Come potrebbero i consumatori europei assorbire l'enorme produzione cinese senza avere le capacità economiche per farlo? E nemmeno si può pensare che gli Stati europei possano indebitarsi per finanziare i folli progetti della Cina. Quindi ciò che ci aspetta è uno scontro terrificante e una crisi economica senza precedenti, che forse non è ancora del tutto chiara, ma lo sarà molto presto.

Cristiano Martorella