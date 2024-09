La distanza fra morale e ideologia

Tra morale e ideologia credo vi sia una distanza incolmabile. La morale é espressione di un sentimento comune che nasce con un popolo nelle sue esigenze spirituali mentre l'ideologia é atteggiamento e contrasto simile alla guerra civile. La morale é condivisa mentre l'ideologia viene imposta per interessi politico-personali. Inutile discriminare con esempi. Tutti capiscono questa differenza. Chi delinque per ideologia non ha alcuna giustificazione mentre la violenza dovuta all'esasperazione verso comportamenti illeciti e non condivisibili, é reazione a cio che si ritiene ingiusto per tutti. L'ideologia é settaria. La morale é comune. Perciò anche le pene devono essere molto diverse. Ciò che l'ideologia propugna é contrario alla morale comune che viene contravvenuta dopo che é stata riconosciuta anche dal delinquente ideologizzato. Resta la follia che spesso si manifesta nelle ideologie ed anche per questo va considerata pericolosa, dannosa, deprimente, degna della definitiva esclusione dalla società. Gian Battista Oneto