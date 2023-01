Le ombre della scatola nera

Dal 23 dicembre continuano incessantemente le misure emergenziali. La pm10 non cala e Comune e Regione hanno ottenuto solo una cosa: hanno rovinato Natale e Capodanno a chi non può permettersi di cambiare auto. Ma c'è una novità: ora è possibile installare una scatola nera. Alla modica (si fa per dire) cifra di 50 euro annuali si potranno ottenere 2mila chilometri da percorrere in 365 giorni ma se si supererà la metà (mille) si verrà comunque multati. In pratica un raggiro legalizzato.

Filippo Ratta