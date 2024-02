Le strane maglie dei calciatori

Fino a qualche anno fa si andava allo stadio per sostenere il Bologna, composto da quasi tutti italiani e per attaccamento alla maglia rossoblù. Oggi la squadra è formata da pochissimi italiani e da una prevalenza di stranieri di nazionalità diverse. Quella maglia che faceva battere il cuore allo spuntare dal sottopassaggio oggi può essere di altri colori, a seconda dell'interesse di qualcuno che fra l'altro non ha molto buon gusto, tanto da volerla scarabocchiata da bandane, circoletti, ghirigori ed altri disegnini. Il colmo del possibile credo di averlo visto tempo fa sulle maglie della Juventus, che avevano sulle spalle e lungo la manica delle strisce gialle; le bande bianche e nere erano condotte a zig zag. Quello che non capisco è dare il permesso di intervenire così anche per la Nazionale che dovrebbe essere tenuta al di sopra di ogni interesse economico.

Dionigi Ruggeri