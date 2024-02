Limite dei 30, più distrazione e più inquinamento

La maggior attenzione per restare nei limiti di velocità dei 30 a Bologna comporta distrazione dalla strada e crea non pochi problemi. Individualmente si può anche optare per non usare l'auto, ma i fortissimi ritardi dei bus iniziati anche prima del limite dei 30, dovuti al poco personale, par di capire, non danno per ora alternative. Probabilmente si dovrà ridimensionare il territorio interessato al limite dei 30, troppo esteso nelle zone periferiche. E attenzione alle emissioni di CO2, destinate ad aumentare alle basse velocità.

Piero Paci