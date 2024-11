L’intelligenza artificiale va utilizzata in modo etico

L’intelligenza artificiale ha il potenziale per ridurre le disuguaglianze e migliorare l’accesso ai servizi essenziali come l’istruzione, la sanità e i servizi pubblici. Tuttavia, per realizzare questo potenziale, è fondamentale che il suo sviluppo sia guidato da principi di equità e giustizia sociale. È necessario un controllo democratico e trasparente per garantire che l’IA sia utilizzata in modo etico e responsabile. Solo così l’IA potrà contribuire a una società più giusta e inclusiva.

Raffaele Amendola