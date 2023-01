L'orgoglio degli ucraini

Gli ucraini minacciati in ogni modo : torture, distruzione delle case, delle città, dell'economia, vivono nelle cantine, i giovani vedono interrotta la loro preparazione, molti feriti resteranno invalidi per la vita, le famiglie si dividono per dare sicurezza a donne e bambini e perdono i famigliari nella fornace della guerra. Eppure non cedono, e sopportano tutto per la libertà. Per questo vinceranno. E attaccano gli invasori per punirli sul proprio territorio. E' incomprensibile per alcuni bolscevichi nostrani che venderebbero la patria per una poltrona o un avanzamento nella carriera.

Stefano Pelloni