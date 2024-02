Meglio il volontariato della caccia

Alcune mattine fa alcuni cacciatori di selezione vicino casa nostra hanno abbattuto un cervo. Mi chiedo cosa spinga l'essere umano a tanta cattiveria e malvagità verso animali liberi che sono a casa loro. Mio padre ogni tanto l'aveva visto ed era diventato amico della mia cagnolina Runa in quanto lei da lontano lo osservava . Il tutto successo non distante dalla nostra recinzione. Alle 7.25 di domenica mattina uno sparo secco. Consiglio a loro il volontariato o altre attività che non danneggino la vita animale.

Daniela Salomoni