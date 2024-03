Parcheggi impossibili

A proposito dei parcheggi di Bologna. Sono residente in centro. Parcheggio al multipiano Reni, (manifattura tabacchi) dove usufruisco dello sconto residenti e pago, solo, circa 2000 euro all'anno. L'accesso dal centro è complicato da strani sensi unici. Per arrivare a casa, quando è necessario, non si può proseguire da via Del rondone verso piazza Azzarita, ma assurdamente bisogna girare per via Lame e rientrare dai viali. Tutto per incentivare i residenti a non cercare parcheggio in centro. Da ultimo, viva le politiche green non è presente nessuna colonnina di ricarica elettrica.

Pierdario Santoro