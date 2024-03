Piste ciclabili, alcune sono deserte

Mi sposto da decenni tutti i giorni in bicicletta, anche per lunghe distanze e mi piace anche andare a scoprire le nuove piste che vengono fatte. Mi posso considerare un esperto cicloamatore e posso affermare che molte di queste piste non hanno senso, sono percorse da pochissime persone al giorno. Ci sono piste che cominciano e finiscono nel nulla, non portano da nessuna parte, altre sono pericolose. Altre sono difficilmente percorribili per via dell’asfalto rotto, sconnesso, rappezzato, malridotto da tanti anni. Bisognerebbe che a occuparsi di piste ciclabili fosse qualcuno che usa la bicicletta. Antonio Morrone