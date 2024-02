Poiche' la fisica non e' un'opinione, l'impatto con un autobus da 17 tonnellate e' 17 volte piu' rischioso dell'impatto con un mezzo da 1 tonnellata. Per questa ragione si dovrebbe introdurre un limite di velocita' rapportato al peso. Facile a dirsi ma difficile da applicare. Comunque i 30 km all'ora non faranno calare gli incidenti. Solo l'educazione (non solo stradale) potra' fare il miracolo di salvare tante vittime della strada.

Fabio Bastianini