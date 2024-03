Sono appena rientrato a Bologna dalla Spagna, e ho trovato la città a parte i cantieri eterni, con le strade piene di buche e in disfacimento . Invito il sindaco a recarsi in Spagna e Francia dove le strade sono perfette come bigliardi. Credo che oltre ai materiali scadenti, a Bologna ci sia anche scarsa capacità da parte di chi esegue i lavori.

Ignazio Mirlocca