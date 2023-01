Tassazione ingiusta

Fate conto di avere dinanzi un primario ospedaliero andato in pensione 10 anni fa con 3.000 euro netti al mese dopo 38 anni di lavoro. E poi fare conto di avere dinnanzi il bidello della scuola media dei sui figli andato in pensione alla stessa età con 38 anni di contributi con 1.250 euro netti al mese. Il primo ha fatto sei anni di studi per la laurea e 3 anni di studi di specialità ed ha assistito decine di migliaia di pazienti ed insegnato il suo lavoro a centinaia di medici specializzandi. Ha pagato mediamente in valori attuariali circa 37.000 euro all'anno di tasse e versato circa 33.000 euro all'anno di contributi per un totale di 1.406.000 euro di tasse e di 1.254.000 euro di contributi: e' andato in pensione con il 59% del suo stipendio medio degli ultimi 10 anni. Il secondo ha fatto la terza media ed e' andato al lavoro a 22 anni dopo il servizio militare. Ha tenuto pulito l'accesso della scuola e le sue aule per 38 anni. Ha pagato in valori attuariali circa 3.500 euro all'anno di Irpef e versato circa 5.000 euro all'anno di contributi per un totale di 133.000 euro di tasse e versato 190.000 euro di contributi. E' andato in pensione con il 76% dello stipendio medio degli ultimi 10 anni. Dopo 10 anni il bidello è passato da 1. 250 euro netti al mese di pensione a 1.400 euro netti. Il primario dopo dieci anni e' passato da 3.000 euro netti al mese di pensione a 3.067 euro netti. Nel 2023 il bidello passerà a 1.502 euro netti ed il primario passerà da 3.067 euro netti a 3.130 . Morale: se il primario ha guadagnato di più e' perché e' stato fortunato: per questo ha dovuto pagare 11 volte di più di tasse e 8 volte di più di contributi e per questo deve accettare di vedersi decurtata del 60%la rivalutazione e per effetto del fiscal drag deve anche vedersela tassata al 45%. L'obiettivo è quello di vedere finalmente realizzata l'uguaglianza universale dei trattamenti nei prossimi dieci anni di inflazione. Così in futuro i giovani finalmente capiranno quanto sia necessario evitare l' ingiustizia di voler essere fortunati.. Ci sono poi persone che hanno guadagnato molto senza pagare tasse e senza pagare contributi. Sono milioni di partite iva. Le loro pensioni sono basse: per questo vengono rivalutate al 100%.

Per questo possono disporre della flat tax al 15%. Ai primari ospedalieri ed ai quadri dirigenti dell'industria, che sono invece solo alcune decine di migliaia, viene riservata l'aliquota marginale Irpef del 45% e viene riservato un taglio del 60% su rivalutazione di pensioni per le quali hanno contribuito in misura multipla rispetto a chi se la vede rivalutata al 100%. Ed hanno pagato dieci volte di più in fatto di tasse.

Emilio Spinardi