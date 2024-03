In tutti gli articoli e comunicazioni del comune viene detto e ripetuto che i problemi della torre Garisenda dipenderebbero dallo sfaldamento delle fondazioni in selenite. Ciò non può essere assolutamente vero perché la parte inferiore in selenite è soltanto un rivestimento eseguito alla fine dell’1800 in occasione dei grandi lavori di restauro nella zona.

Marco Lanzoni