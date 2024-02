La maggior parte dei programmi di attualità serali terminano ben oltre la mezzanotte, in genere alle 00.50. Iniziano sempre più tardi, alle 21.20. Ormai queste trasmissioni coprono quasi tutti i giorni della settimana. Io mi domando: la mattina successiva non c’è più nessuno che si alza alle 7 per andare a lavorare?

Daniele Zocca