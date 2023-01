Da mesi sentiamo appelli a contenere i consumi di luce e gas per via dei rincari. In Svizzera, ad esempio, le ferrovie hanno rinunciato alle luminarie negli addobbi natalizi. Da noi, solito trionfo di luci. Ringraziamo l'inverno per ora mite. Ma la vecchia storia della cicala e della formica non ci ha insegnato niente?

Lorenzo Grandi